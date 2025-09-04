Αρπαγή βρέφους: Συνελήφθη 17χρονος – Ομολόγησε και την αρπαγή του μωρού στην Ομόνοια τον Μάιο

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το βρέφος που βρέθηκε σε πάρκο στην οδό Καλλιρρόης, στην περιοχή της Ακρόπολης, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για 17χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε επίσης αρπάξει άλλο ένα μωρό τον περασμένο Μάιο από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, προτού το αφήσει στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος, Έλληνας υπήκοος, συνελήφθη στο σπίτι του στον Άλιμο και ομολόγησε τις 2 αρπαγές βρεφών, χωρίς επί του παρόντος να αποκαλύψει τους λόγους.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος εντοπίστηκε από μία γυναίκα το βράδυ της Τετάρτης σε πάρκο στην οδό Καλλιρρόης.

Στην πορεία το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία προκειμένου να του παρασχεθούν τυχόν πρώτες βοήθειες.

Την ίδια ώρα, γυναίκα Ρομά παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε ότι παρέδωσε το παιδί της σε άγνωστο άνδρα ώστε να κάνει τα ψώνια της, ωστόσο εκείνος το πήρε και εξαφανίστηκε.

Η γυναίκα κρατείται στο αστυνομικό τμήμα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, μέχρι να αποσαφηνιστεί τι έχει συμβεί τελικά.

Η γυναίκα μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ως η μητέρα του παιδιού.