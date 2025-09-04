Logo Image

Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Τρία εναέρια μέσα πάνω από τη φλεγόμενη περιοχή

Αγροτοδασική έκταση στη Μεσσηνία, στα Πετράλωνα, καίγεται το μεσημέρι της Πέμπτης.

Την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανέλαβαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

