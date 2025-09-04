Νέο Φάληρο: Σύλληψη 46χρονου καταζητούμενου από τη Γαλλία

Έναν 46χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις γαλλικές Αρχές, εντόπισαν και συνέλαβαν, πρωινές ώρες της Τρίτης στο Νέο Φάληρο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το ένταλμα αφορούσε την εμπλοκή του κατηγορούμενου σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές συσκευών GPS και βυθόμετρων από πολυτελή σκάφη στα δυτικά και βόρεια παράλια της Γαλλίας, αποκομίζοντας συνολικό οικονομικό όφελος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες ξεκίνησαν στις αρχές του 2022 και οδήγησαν στη σύλληψη μελών της εγκληματικής οργάνωσης στη Γαλλία.

Η εμπλοκή του 46χρονου προέκυψε μετά από προανακριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας στη χώρα μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.