Χ. Δούκας για παραχώρηση κτιρίου Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου στο ΣτΕ: Με την απόφαση αυτή στηρίζουμε τον θεσμό της Δικαιοσύνης

Με στόχο να συμβάλλει στην επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης, ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί το ιστορικό Κτίριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου, που βρίσκεται επί των οδών Σταδίου και Σανταρόζα, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Ο Δήμος Αθηναίων είχε προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση του χώρου και είχε τοποθετήσει ανελκυστήρα στο κτίριο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δημαρχείο Αθηνών, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι η παραχώρηση του κτιρίου στο ΣτΕ γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος: «Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα, ο Δήμος Αθηναίων θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Διαβάζω στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, το ΣτΕ μείωσε τις εκκρεμείς του υποθέσεις κατά 8,4%. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω ώθηση στους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι με την απόφαση αυτή, θα συμβάλλουμε κι εμείς, ως Δήμος της Αθήνας, προς αυτήν την κατεύθυνση στηρίζοντας τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία του».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣτΕ, Μιχάλης Πικραμένος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για το πνεύμα θεσμικής υπευθυνότητας και συνεργασίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γεώργιο Φλωρίδη, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Γιάννη Μπούγα και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πέλοπα Λάσκο.

Ο ίδιος επισήμανε: «Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς μεγαλόψυχη· είναι θεσμικά ορθή, ιστορικά συμβολική και λειτουργικά απαραίτητη. Με τη χρήση του κτιρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτυγχάνεται η αξιοποίηση ενός ιστορικού κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η αναβάθμιση και η ανάδειξη του κέντρου της πόλης, με τη δημιουργία ενός «Πάρκου Δικαιοσύνης», φιλικό προς τους δημότες και τους επισκέπτες».

Η ιστορία του Εθνικού Τυπογραφείου

Το εμβληματικό κτίριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου είναι ένα από τα πρώτα οικοδομήματα που χτίστηκαν στην Αθήνα το 1834, αμέσως μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο.

Στέγασε το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο, ενώ αργότερα στον ίδιο χώρο λειτούργησε το Πρωτοδικείο. Το 1984, με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, κηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο ως έργο τέχνης.

Κατεδαφίστηκαν οι προσθήκες του οικοδομικού τετραγώνου και διατηρήθηκε μόνο το κυρίως διώροφο κτίριο, το οποίο έχει ενσωματωμένο το ισόγειο του αρχικού κτίσματος αλλά και τη μορφή που απέκτησε το 1932 με την προσθήκη του δεύτερου ορόφου, όταν άρχισε σε αυτό η λειτουργία του Πρωτοδικείου.

Σε αυτό το κτίριο πραγματοποιήθηκε το 1951 η πρώτη δίκη του Νίκου Μπελογιάννη. Από τις αρχές του 2000, όμως, το κτίριο παρέμενε κλειστό και αναξιοποίητο. Μόνο το 2021 φιλοξενήθηκε σ’ αυτό η 7η Μπιενάλε της Αθήνας.