Σφακιά: 49χρονος τραυματίστηκε στη διάρκεια πεζοπορίας στο Φαράγγι της Ίμπρου – Επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη μεταφορά άνδρα ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, στο Φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά.

Το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι αρχές για την ανάγκη βοήθειας σε 49χρονο περιπατητή, στο συγκεκριμένο φαράγγι και αμέσως κινητοποιήθηκαν διασώστες της ΕΜΑΚ, κλιμάκιο της ΠΥ και στο σημείο βρέθηκαν 8 πυροσβέστες που επιμελούνται διαδοχικά, σύμφωνα με ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο, τη μεταφορά του σε σημείο προσβάσιμο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ