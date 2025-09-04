Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα στον Χορτιάτη

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Μέσω προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής του Χορτιάτη κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην περιοχή του Χορτιάτη κλήθηκαν να σπεύσουν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πυρκαγιά και στη Βρίσα Λέσβου – Μήνυμα από το 112

Υπενθυμίζεται ότι πυρκαγιά βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στην περιοχή της Βρίσας Λέσβου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής.

Και σε αυτήν την περίπτωση, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.