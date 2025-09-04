Logo Image

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα στον Χορτιάτη

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα στον Χορτιάτη

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Μέσω προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής του Χορτιάτη κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην περιοχή του Χορτιάτη κλήθηκαν να σπεύσουν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πυρκαγιά και στη Βρίσα Λέσβου – Μήνυμα από το 112

Υπενθυμίζεται ότι πυρκαγιά βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στην περιοχή της Βρίσας Λέσβου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής.

Και σε αυτήν την περίπτωση, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube