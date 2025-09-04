Φωτιά τώρα στη Βρίσα Λέσβου

Φωτιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Βρίσας Λέσβου.

Βάσει πληροφοριών από την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο νησί, η πυρκαγιά μαίνεται σε δύο εστίες.

Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος.

Η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα και γενικότερα χαμηλή βλάστηση, ωστόσο επεκτάθηκε και σε δασική έκταση, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής.

Επιπλέον, συνδράμουν εθελοντές και η τοπική αυτοδιοίκηση.