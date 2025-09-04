Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης σε Αττική, Ηράκλειο, Ρέθυμνο – 3 συλλήψεις

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην Αττική, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, έβαλε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, Έλληνες, ηλικίας 62, 63 και 60 ετών, ως μέλη της, ενώ κατηγορείται και άλλο άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, οι κατηγορούμενοι είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από τουλάχιστον τέσσερα μέλη, με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή, επιχειρησιακή υποδομή και διακριτούς ρόλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή στη χώρα και περαιτέρω διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, μεταξύ άλλων, στο νησί της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι είχαν εξασφαλίσει αφενός τη διαδικασία προμήθειας και απόκρυψης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και αφετέρου τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου προώθησης αυτής σε επίπεδο χονδρικής πώλησης.

Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούσαν Ι.Χ.Ε. όχημα, όπου υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, η οποία λειτουργούσε με χρήση ηλεκτρικού μηχανισμού και συγκεκριμένους αυτοματισμούς.

Το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την μεταφορά των ποσοτήτων κοκαΐνης, το οποίο στη συνέχεια έκρυβαν ο 62χρονος και ο 60χρονος σε χώρο μισθωμένων οικιών σε περιοχές της Αττικής.

Μετά την προετοιμασία του οχήματος με την απόκρυψη στο εσωτερικό ποσοτήτων κοκαΐνης, το παραλάμβανε ο 63χρονος, ο οποίος είχε αποκλειστικό ρόλο της αυθημερόν μεταφοράς της κοκαΐνης σε άλλο μέλος της οργάνωσης σε περιοχή της Κρήτης.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και τη συνδρομή του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, καθώς και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε το όχημα σε περιοχή του Ηρακλείου και ακινητοποιήθηκε, όπου κατά την έρευνα σε αυτό, εντοπίστηκε η ειδική κρύπτη εντός του χώρου του βοηθητικού τροχού.

Με κατάλληλους συνδυασμούς ενεργειών ενεργοποιήθηκε ηλεκτρικό σύστημα απασφάλισης του εν λόγω χώρου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες τύπου Vacuum, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικής ποσότητας 11 κιλών και 736 γραμμαρίων.

Το εν λόγω όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ενώ συνελήφθη ο 63χρονος.

Παράλληλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής ο 62χρονος και ο 60χρονος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 1 κιλού και 212 γραμμαρίων

4 δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους από 175 έως 185 εκατοστά

6 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 15,8 γραμμαρίων

αυτοσχέδια συσκευασία (αλουμινόχαρτο) που περιείχε βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 2,6 γραμμαρίων

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

καραμπίνα τύπου Flaubert

2 πιστόλια με αποστομωμένη κάνη

2.000 ευρώ

3 συσκευές κινητών τηλεφώνων

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

2 φορητές συσκευές αποθήκευσης USB stick και

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και δίκυκλο μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης προσδιορίζεται στα -200.000- έως -280.000- ευρώ, ενώ το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την πώληση των -11- κιλών και -736- γραμμαρίων θα ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των -293.400- έως -410.760- ευρώ.

Η κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης συνεχίζεται.