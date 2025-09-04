Logo Image

Μετρό Θεσσαλονίκης: Από το μεσημέρι τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς

Κοινωνία

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINSSI)

Η ανακοίνωση του υφυπουργού Υποδομών

Από το μεσημέρι της Πέμπτης ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Ο Νίκος Ταχιάος τόνισε πως μέχρι το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση στο σύνολο της γραμμής προς την Καλαμαριά και στη συνέχεια θα μπει τρένο στη γραμμή για να ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές μετακινήσεις του μετρό Θεσσαλονίκης.

«Θα μπει το τρένο στη γραμμή για να αρχίσουμε κάποιες δοκιμαστικές μετακινήσεις με πολύ χαμηλή ταχύτητα σε πρώτη φάση, όπως είχε γίνει και στη βασική γραμμή. Πρώτα θα δοκιμαστεί η γραμμή σε εκείνο το μήκος της και στη συνέχεια θα χρειαστεί να γίνει η ενσωμάτωση της γραμμής της Καλαμαριάς στη βασική γραμμή, η οποία απαιτεί να διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για ένα διάστημα», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

«Έχουμε συνεννοηθεί με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, ότι στο διάστημα αυτό θα δούμε και το ζήτημα των δημοσίων συγκοινωνιών ώστε να αναπληρώσουν τις χαμένες μετακινήσεις λόγω τη διακοπής του μετρό», πρόσθεσε.

