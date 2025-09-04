Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί τη διαδικασία διαδοχής του

Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, με φόντο την ένταση των προηγούμενων ημερών στην Ιερά Μονή Αικατερίνης Σινά.

Σε επιστολή του, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά στέκεται στην ανάγκη ενότητας της Σιναϊτικής Αδελφότητας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του αιωνόβιου καθεστώτος του Σινά απαιτεί συνεργασία με την ελληνική και αιγυπτιακή κυβέρνηση. Παράλληλα, ασκεί κριτική σε εκκλησιαστικούς κύκλους που επιχειρούν παρεμβάσεις στην Ιερά Μονή.

Αναλυτικότερα, στην επιστολή του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αναφέρει σύμφωνα με την ΕΡΤ ότι έχει αποκατασταθεί η κανονικότητα στη Μονή Σινά.

«Αντιλαμβάνομαι ότι διάγοντας το 91ο έτος της ηλικίας μου, η σκέψη πολλών, εντός και εκτός της Μονής, επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η διαδοχή μου είναι θέμα χρόνου. Αυτή ακριβώς η σκέψη είναι η πραγματική αιτία της εσωτερικής κρίσης που ξέσπασε στην Ιερά Μονή Σινά. Η ευθύνη μας βαραίνει όλους, και πρώτα απ’ όλους τους Σιναϊτες Πατέρες, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο ποσοστό. Δυστυχώς συνέπεσε η κρίση της διαδοχής μου με την κρίση που προκάλεσε η απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας της 28/5/2025 με αποτέλεσμα η κρίση να μετατραπεί σε υπαρξιακή».

Επισημαίνει, δε, ότι «πλέον εκ των γεγονότων αποδείχθηκε ότι όλοι οι Σιναΐτες Πατέρες, συμπεριλαμβανομένων των 11 στασιαστών, μοιραζόμαστε ορισμένες κοινές θέσεις οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν την βάση μιας νέας ενότητας».

Αιχμές κατά του Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Αφήνει, δε, αιχμές κατά του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου, στον απόηχο επιστολής που του απέστειλε χθες, τονίζοντας πως αποκαλύφθηκε «ο ρόλος του στην εκδήλωση του εκκλησιαστικού πραξικοπήματος -άλλωστε κατέχει την σχετική τεχνογνωσία- αλλά κυρίως στην εμβάθυνση της διχόνοιας εντός της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας».

Όπως αναφέρει, «ενημέρωσα χθες την Ελληνική κυβέρνηση για τις αποφάσεις μου οι οποίες είναι στο πνεύμα όσων έχω ήδη συζητήσει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία Ελλάδος. Αφού πλέον είναι δεδομένο ότι η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα συμφωνεί στους στρατηγικούς στόχους και τις τακτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της υπαρξιακής κρίσης που αντιμετωπίζει το μοναστήρι στο οποίο αφιέρωσα όλη την ζωή μου, ήλθε η ώρα να αναλάβω τις ευθύνες μου και να εγγυηθώ τις διαδικασίες διαδοχής μου οι οποίες ξεκινούν άμεσα και πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα αλλά με σωστό τρόπο ώστε η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, ενωμένη να επικεντρωθεί στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει».

«Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, θα ανακοινωθούν μόλις συμφωνηθούν με όλους και θα υλοποιηθούν με την βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συγχωρώ τους πάντες και ζητώ τη συγχώρεση όλων» καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός.