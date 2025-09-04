Μετρό – τραμ: Επέκταση ωραρίου σήμερα λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο – Τα τελευταία δρομολόγια ανά Γραμμή

Επεκτείνεται σήμερα, Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, το ωράριο λειτουργίας του Μετρό (Γραμμές 1, 2, 3) και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «Όλοι μαζί μπορούμε», που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ να διαμορφώνονται ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό «Πειραιάς – Κηφισιά»

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 01:50,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 01:50,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:22,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:09,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:24 &

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:06.

Γραμμές 2 & 3 του Μετρό

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,

από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,

από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Τραμ

Στο δίκτυο του τραμ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση «Σύνταγμα»: