Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε ο ψαροντουφεκάς που αγνοείτο

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Πέμπτη, το πρωί, ο 53χρονος ψαροντουφεκάς, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τη Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Στομίου και Χρυσοσκαλίτισσας, στα Χανιά Κρήτης.

Στελέχη του Λιμενικού και της ΕΜΑΚ κλήθηκαν να σπεύσουν στη δύσβατη και βραχώδη περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός του 53χρονου.

Αγνοείτο από τη Δευτέρα

Ο 53χρονος είχε μεταβεί για ψάρεμα τη Δευτέρα στην περιοχή της Βουλολίμνης, βορειοδυτικά της Παλαιόχωρας.

Στις έρευνες -υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)- συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.