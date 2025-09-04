Logo Image

Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε ο ψαροντουφεκάς που αγνοείτο

Κοινωνία

Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε ο ψαροντουφεκάς που αγνοείτο

Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. (φωτ. αρχείου)

Στελέχη του Λιμενικού και της ΕΜΑΚ κλήθηκαν να σπεύσουν στη δύσβατη και βραχώδη περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός του 53χρονου

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Πέμπτη, το πρωί, ο 53χρονος ψαροντουφεκάς, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τη Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Στομίου και Χρυσοσκαλίτισσας, στα Χανιά Κρήτης.

Στελέχη του Λιμενικού και της ΕΜΑΚ κλήθηκαν να σπεύσουν στη δύσβατη και βραχώδη περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός του 53χρονου.

Αγνοείτο από τη Δευτέρα

Ο 53χρονος είχε μεταβεί για ψάρεμα τη Δευτέρα στην περιοχή της Βουλολίμνης, βορειοδυτικά της Παλαιόχωρας.

Στις έρευνες -υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)- συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube