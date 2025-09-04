Πατήσια: Η 34χρονη πέθανε μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών της – Το ζευγάρι ήταν κατά των γιατρών

Μια αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Πατήσια, όταν μια 34χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, λίγη ώρα αφότου είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι.

Μαζί με τη γυναίκα έχασε τη ζωή τους επίσης το νεογέννητο βρέφος της, ενώ το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 3 και 5 ετών.

Την 34χρονη εντόπισε ο σύζυγός της, ο οποίος έφτασε νωρίτερα στο σπίτι από την δουλειά καθώς είχε ανησυχήσει επειδή η γυναίκα είχε πολλές ώρες κλειστό το κινητό της τηλέφωνο. Μόλις μπήκε στο διαμέρισμα, αντίκρυσε χωρίς τις αισθήσεις τους την 34χρονη με το νεογέννητο βρέφος και τα δύο ανήλια παιδιά τους σε κατάσταση σοκ. Δίπλα ήταν κομμένος ο ομφάλιος λώρος.

Ο σύζυγος προσπάθησε με την βοήθεια μίας γειτόνισσας να επαναφέρει την 34χρονη, χωρίς αποτέλεσμα.

Συγγενείς της 34χρονης που βρέθηκαν στην πολυκατοικία ανέφεραν στους αστυνομικούς πως το ζευγάρι ήταν κατά των γιατρών, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Μάλιστα, η 34χρονη φέρεται να μην ήταν υπό ιατρική παρακολούθηση με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει ποια είναι η ημερομηνία τοκετού της. Έτσι βρέθηκε μόνη στο σπίτι να γεννά το παιδί της.

Οι αστυνομικοί μίλησαν επίσης με τον πεντάχρονο γιο της οικογένειας, ο οποίος φαίνεται να έχει περιγράψει τι ακριβώς συνέβη. Το παιδί φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι είδε την μητέρα του αιμόφυρτη και να γεννά. Στη συνέχεια πήγαν μαζί στο μπάνιο για να πλύνουν το μωρό.

Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς μητέρας και βρέφους, ενώ την υπόθεση διερευνά πλέον και η αστυνομία. Πάντως, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. «Φαίνεται ότι η γυναίκα προσπάθησε να γεννήσει μόνη της στην οικία και προκλήθηκε στη συνέχεια ο θάνατός της, όπως και ο θάνατος του βρέφους», είπε χαρακτηριστικά.