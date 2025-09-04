Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Απολογούνται οι πρώτοι 17 συλληφθέντες – Έρχονται και νέες συλλήψεις

Ενώπιον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι πρώτοι 17 από τους 48 συλληφθέντες για τη μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος στην Κρήτη.

Οι συλληφθέντες μετήχθησαν λίγο μετά τις 9.00 στο δικαστικό μέγαρο Χανίων συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ενώ οι έρευνες για τη δράση της δαιδαλώδους οργάνωσης συνεχίζονται.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου αναμένεται και νέα ποινική εξέλιξη, καθώς μία ακόμη δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια της εισαγγελίας. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η δικογραφία περιλαμβάνει άλλες εγκληματικές ενέργειες πέραν της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. «Διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας από τους αστυνομικούς ότι κάποια από τα μέλη της οργάνωσης και άλλα αδικήματα όπως εκβιασμούς σωματικές βλάβες, είχαμε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός αστυνομικού με την τοποθέτηση μηχανισμού» ανέφερε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ είπε ότι αναμένονται και άλλες συλλήψεις για την υπόθεση, ενώ επόμενες μέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων και άλλων εμπλεκομένων ώστε να δώσουν εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποφασίστηκε να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.