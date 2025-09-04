Ακρόπολη: Βρέφος βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ – Γυναίκα υποστηρίζει ότι άφησε το μωρό σε άγνωστο για να κάνει τα ψώνια της

Ένα βρέφος 30 ημερών εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης σε πάρκο, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ επί της οδού Καλλιρρόης, στην περιοχή της Ακρόπολης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το μωρό είχε παραδώσει νωρίτερα η μητέρα του σε άγνωστο μέσα σε σούπερ μάρκετ προκειμένου να κάνει τα ψώνια της, ωστόσο, εκείνος εξαφανίστηκε εγκαταλείποντας το βρέφος σε καρότσι.

Αναλυτικότερα, το βρέφος εντόπισε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ λίγο μετά τις 20:00 χθες το βράδυ μια 54χρονη από την Αλβανία, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στην πορεία το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία προκειμένου να του παρασχεθούν τυχόν πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με την δημόσια τηλεόραση, μία γυναίκα Ρομά παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια δηλώνοντας ότι λίγες ώρες πριν, και ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης, παρέδωσε το παιδί της σε άγνωστο άνδρα ώστε να κάνει τα ψώνια της, ωστόσο, εκείνος το πήρε και εξαφανίστηκε.

Οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Η γυναίκα κρατείται στο αστυνομικό τμήμα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, και το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, μέχρι να αποσαφηνιστεί τι έχει συμβεί τελικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γυναίκα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ως η μητέρα του παιδιού, δεν εμφανίστηκε άμεσα στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει την αρπαγή του παιδιού αλλά κατευθύνθηκε προς τον Πειραιά και εκεί κατήγγειλε το περιστατικό.