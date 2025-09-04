Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τα πλοκάμια της κρητικής μαφίας, η ΔΕΘ και το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου στο επίκεντρο

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Πέμπτη.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Τα “τεκμήρια” των εξαγγελιών στη ΔΕΘ”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ο…ευάλωτος Αρχιμανδρίτης και τα ιερά “φιλέτα” της παραλίας Ζορμπά”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Η ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ερχεται εξίσωση τριτέκνων-πολυτέκνων”
ΕΣΤΙΑ: “Το ΥΠΕΞ ανέχεται την παράνομη αλιεία Τούρκων εις βάρος Ελλήνων”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Η ΔΥΣΩΔΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ…ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Επίδειξη ισχύος απο Σι” – “Μήνυμα της Αθήνας προς την Κύπρο για το καλώδιο”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Ωρα να μιλήσει ο λαός! Το Σάββατο όλοι στο συλλαλητήριο”
ΤA NEA: “Υπέρ-ταυτότητα-ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ”
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: ” “Ασφαιρες” μεταρρυθμίσεις”
ΚONTRA: “ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ”