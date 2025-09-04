Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου

Τον Άγιο Βαβύλα τον Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Αντιοχείας και τα Τρία Παιδιά που μαρτύρησαν μαζί μ’ αυτόν, Αμμώνιο, Δονάτο και Φαύστο, τιμά σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Ο Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης

ο Θεόπτης Η Αγία Ερμιόνη η κόρη του Αποστόλου Φιλίππου

η κόρη του Αποστόλου Φιλίππου Ο Όσιος Άνθιμος ο Νέος ασκητής από την Κεφαλονιά

ο Νέος ασκητής από την Κεφαλονιά Οι Άγιοι Κέγουρος, Σεκενδίνος, Σέκενδος και η μητέρα τους Ιερουσαλήμ οι εν Βεροία Μάρτυρες

οι εν Βεροία Μάρτυρες Ο Άγιος Ααρών ο πρώτος Αρχιερέας

ο πρώτος Αρχιερέας Ο Άγιος Ωκεανός ο Μάρτυρας

ο Μάρτυρας Η Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Θεοδώρου του Χατζή του Μυτιληναίου και Νεομάρτυρα

Ο Προφήτης Μωυσής

Ο Μωυσής είναι μεσίτης της διαθήκης του Νόμου, προφήτης, κριτής, διοικητής. Γεννήθηκε στις 7 Αδάρ του έτους 1593 π.Χ και απεβίωσε στις 7 Αδάρ του έτους 1473 π.Χ. Είναι μια ιδιαίτερα εξέχουσα προσωπικότητα όσον αφορά στη Βιβλική αφήγηση.

Η ετυμολογία του ονόματος Μωυσής αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα μεταξύ των μελετητών. Στην εβραϊκή, Μωυσής σημαίνει «Αυτός που Ανασύρθηκε, που Σώθηκε από το Νερό» αλλά και «Εκείνος που Ανασύρει» (καθώς η ρηματική μορφή του ονόματος είναι ενεργητική, πιθανόν για να δοθεί έμφαση στο έργο που επρόκειτο να κάνει ο Μωυσής).

Ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσηπος ισχυριζόταν ότι το όνομα αυτό αποτελούσε συνδυασμό δύο αιγυπτιακών λέξεων που σημαίνουν «νερό» και «σωσμένος». Παρόμοια και σήμερα, ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι το όνομα Μωυσής έχει αιγυπτιακή προέλευση αλλά ότι πιθανότατα σημαίνει «Γιος, Παιδί».

Αυτός ο ισχυρισμός βασίζεται στο γεγονός ότι η λέξη «Μωυσής» είναι ομόηχη με μερικά αιγυπτιακά ονόματα, όπως για παράδειγμα το όνομα Ραμσής. Εντούτοις, η ακριβής προφορά είτε της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας είτε της αιγυπτιακής δεν είναι πλέον γνωστή και συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα με βεβαιότητα.

Αγία Ερμιόνη

Η Ερμιόνη έζησε τον 1ο αιώνα και μεγάλωσε με τα ιερά διδάγματα του πατέρα της, μαθητεύοντας από νωρίς στο Ευαγγέλιο. Ασκήθηκε στην προσευχή, την εγκράτεια και την ελεημοσύνη, ενώ διακρίθηκε για την αγάπη της προς τους φτωχούς και τους αρρώστους. Σύμφωνα με την παράδοση, έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της ιαματικής θεραπείας. Στην Έφεσο, όπου εγκαταστάθηκε, άνοιξε ιατρείο για να φροντίζει σωματικά και πνευματικά τους ανθρώπους, γι’ αυτό και αναφέρεται ως «ιατρός άνευ αργυρίου».

Η δράση της σύντομα την έφερε αντιμέτωπη με τις αρχές της εποχής. Συνελήφθη επί αυτοκράτορος Τραϊανού και οδηγήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία. Οι διώκτες της δεν κατάφεραν να την λυγίσουν, ενώ πολλοί ειδωλολάτρες που είδαν την πίστη και το θάρρος της, οδηγήθηκαν στη χριστιανική πίστη.

Η Αγία Ερμιόνη κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα, έχοντας αναλώσει τον εαυτό της στην προσφορά. Η μνήμη της μένει ζωντανή ως παράδειγμα γυναίκας που συνδύασε την αφοσίωση στον Χριστό με την ανιδιοτελή φροντίδα του πλησίον.

Η μορφή της υπενθυμίζει ότι η χριστιανική μαρτυρία δεν περιορίζεται μόνο στο κήρυγμα, αλλά εκφράζεται και με έργα αγάπης, θεραπείας και συμπόνιας, στοιχεία που καθιστούν την Αγία Ερμιόνη πρότυπο χριστιανικής ζωής και αρετής.

Ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή

