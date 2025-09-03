Logo Image

Κοινωνιογλωσσολογικές διαστάσεις της ποντιακής διαλέκτου – Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση

Πηγή: Χριστίνα Κωνσταντάκη via PONTOSNEWS

Γράφει ο Αριστείδης Ορφανίδης, φιλόλογος-γλωσσολόγος και εκπαιδευτής ποντιακής διαλέκτου

Η ποντιακή διάλεκτος, ως μία από τις σημαντικότερες ποικιλίες της ελληνικής, αποτελεί ιδιαίτερο πεδίο κοινωνιογλωσσολογικής ανάλυσης. Η κατάστασή της σήμερα μπορεί να ερμηνευθεί μέσα από εργαλεία όπως η θεωρία της γλωσσικής ζωτικότητας, η διγλωσσία, οι γλωσσικές στάσεις, η επαφή και μίξη γλωσσών, αλλά και η επιτέλεση ταυτότητας μέσα από τον πολιτισμό και τις νέες μορφές κοινοτικής δράσης.

Από την πλευρά της δημογραφικής κατάστασης, η ποντιακή χαρακτηρίζεται διεθνώς ως απειλούμενη, με περιορισμένη διαγενεακή μετάδοση.

Ερευνητικά αποθετήρια και η UNESCO συμφωνούν πως οι φυσικοί ομιλητές μειώνονται, ενώ σε κοινότητες του βορειοανατολικού Πόντου η συγγενής ποικιλία των ρωμαίικων εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλή ζωτικότητα, με την τουρκική να κυριαρχεί στην καθημερινή χρήση. Στην Ελλάδα, αν και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού έχουν κάποια επαφή με την ποντιακή, η ενεργή χρήση της περιορίζεται στους μεγαλύτερους σε ηλικία, ενώ οι νεότερες γενιές την προσεγγίζουν κυρίως μέσα από το πολιτισμικό και εθιμικό της βάρος.

