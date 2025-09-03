Logo Image

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα και το βρέφος της σε διαμέρισμα

Κοινωνία

(EUROKINISSI)

Είχε κόψει μόνη της τον ομφάλιο λώρο

Τραγωδία το απόγευμα της Τετάρτης στα Πατήσια.

Μία νεαρή γυναίκα, κατά πληροφορίες Ελληνίδα 34 ετών, εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Σκρα, δίπλα στο επίσης νεκρό βρέφος της.

Αμφότεροι εντοπίστηκαν από τον Γεωργιανό σύζυγο της γυναίκας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα είχε κόψει ή αποπειραθεί να κόψει μόνη της και τον ομφάλιο λώρο, καθώς δίπλα της βρέθηκε ένα ψαλίδι.

Συμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

