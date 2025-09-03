Logo Image

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου μετά από έντονη αδιαθεσία

Κοινωνία

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου μετά από έντονη αδιαθεσία

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τι αναφέρει η εταιρεία παραγωγής για την κατάσταση της υγείας του γνωστού καλλιτέχνη

Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες, Τρίτη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ύστερα από έντονη αδιαθεσία.

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία παραγωγής, γνωστοποιώντας, παράλληλα, ότι τελούν «υπό επανεξέταση» οι συναυλίες που αναβλήθηκαν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.
Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.
Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός καλλιτέχνης υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube