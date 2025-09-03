Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου μετά από έντονη αδιαθεσία

Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες, Τρίτη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ύστερα από έντονη αδιαθεσία.

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία παραγωγής, γνωστοποιώντας, παράλληλα, ότι τελούν «υπό επανεξέταση» οι συναυλίες που αναβλήθηκαν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.

Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.

Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός καλλιτέχνης υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.