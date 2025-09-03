Logo Image

Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Έως αύριο η e-εγγραφή επιτυχόντων πρωτοετών

Κοινωνία

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr

Λήγει αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υπενθυμίζει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2025. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2025 του υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική:

  • για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2025
  • για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2025
  • για τους επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης έτους 2025.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια υπουργεία.

