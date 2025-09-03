Κ. Αρβανίτης: «Η ΕΕ εκθέτει την κυβέρνηση και στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»

Απάντηση στην ερώτηση που είχε απευθύνει ο αντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την κρίση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα μας, απέστειλε σήμερα ο αρμόδιος Επίτροπος Hansen.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κ. Αρβανίτη, η ΕΕ με την απάντηση της «εκθέτει την κυβέρνηση και στην αντιμετώπιση της ευλογιάς. Για άλλη μια φορά η κυβερνητική αδράνεια μπροστά στα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων της περιφέρειας έρχεται στο προσκήνιο, από τους ίδιους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με αφορμή την ευλογιά των αιγοπροβάτων που μέχρι σήμερα έχει καταστροφικές συνέπειες στον κλάδο της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Οι κτηνοτρόφοι μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση για στήριξη, αποζημίωση και προστασία του εισοδήματος των παραγωγών».

Τι αναφέρει η απάντηση του Επιτρόπου

Στην απάντηση του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας κ. Hansen , αναφέρει τα εξής :

«Ορισμένες δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση επειγόντων κτηνιατρικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (SGP), όπως η αποζημίωση των ιδιοκτητών για τα ζώα που θανατώθηκαν, μπορεί να είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, σε ποσοστό 30 % κατ’ ανώτατο όριο (κανονισμός 2021/690 και εκτελεστική απόφαση C(2023) 8926 , παράρτημα 3).

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την επιτήρηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε περιοχές κινδύνου, μέσω των προγραμμάτων για τις διασυνοριακές νόσους των ζώων (Βουλγαρία και Ελλάδα) και του προγράμματος συντονισμένης διασυνοριακής επιδημιολογικής επιτήρησης περιοχών υψηλού κινδύνου (T.H.R.A.C.E.) (Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία).

Τα εναρμονισμένα μέτρα της ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στον κανονισμό 2020/687 και στις εκτελεστικές αποφάσεις 2024/2207 (Ελλάδα), 2025/1160 (Βουλγαρία) και 2025/1406 (Ρουμανία) . Οι εισαγωγές ζώων από τρίτες χώρες στην Ένωση ρυθμίζονται αυστηρά σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει τακτική επικοινωνία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με όλα τα πληττόμενα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη μέσω του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ και έχουν δεχθεί επισκέψεις από την κτηνιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ (Ελλάδα, Μάιος 2025). Τα κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά μέσω συνεδριάσεων της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών. Η ενωσιακή τράπεζα εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μπορεί να αποστείλει έως και 500 000 δόσεις εμβολίων δωρεάν (μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετικό αίτημα).

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣΚΓΠ) θα μπορούσε να παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού μετά από καταστροφικά φαινόμενα. Εναπόκειται στη διαχειριστική αρχή να διαθέσει χρηματοδότηση για τις εν λόγω παρεμβάσεις.

Εκτός από τη βασική εισοδηματική στήριξη και τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, η μεταναστευτική κτηνοτροφία επωφελείται από ένα στοχευμένο οικολογικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ με τίτλο «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων» .

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ