Πάνω από 200 ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών

Μεγάλο κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος,

Μετά από πολύμηνη έρευνα, στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής «πιάστηκαν» 200 πρόσωπα, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι «τζόγαραν» ποσά από 100 ευρώ έως ένα εκατομμύριο.

Οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν κάνει φύλλο και φτερό τις φορολογικές δηλώσεις των προσώπων αυτών για να τις συγκρίνουν με τα μεγάλα ποσά που τζόγαραν.

Τεράστια «τρύπα»

Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής που άρχισε πριν από αρκετούς μήνες, ήρθε στην επιφάνεια μία τεράστια «τρύπα» που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού.

Τα χρηματικά ποσά, άγνωστης προέλευσης, αρχικά κατετίθεντο σε λογαριασμούς παικτών, οι οποίοι στην συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ενημερώσει και την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, για τις δικές της ενέργειες.