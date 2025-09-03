Αλμυρός Βόλου: Τραγικός θάνατος 78χρονου που έπεσε μέσα σε πηγάδι

Ενας 78χρονος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στον Αλμυρό, όταν έπεσε σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 78χρονος εκτελούσε εργασίες συντήρησης στο πηγάδι όταν, πιθανότατα ύστερα από ζάλη που ένιωσε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο εσωτερικό του.

Από την πτώση υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, τα άκρα και τα πλευρά. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, φαινόταν να διατηρεί τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια του απεγκλωβισμού, ωστόσο η κατάστασή του αποδείχθηκε τελικά μη αναστρέψιμη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου, εάν δηλαδή αυτός προήλθε από τα προκληθέντα τραύματα ή από καρδιολογικό επεισόδιο, δεδομένου ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ο άνδρας ανεσύρθη από το πηγάδι μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ εσπευσμένα μετέβη κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα.

Οι διασώστες, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 78χρονο και να τον ανασύρουν από το πηγάδι, πριν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.