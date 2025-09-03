Logo Image

Χανιά: Έρευνες για αγνοούμενο ψαροντουφεκά

Κοινωνία

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Στις έρευνες -υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)- συμμετέχει πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων, στην Κρήτη, για τον εντοπισμό 50χρονου ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας, Έλληνας υπήκοος, είχε μεταβεί στην περιοχή για υποβρύχια αλιεία και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Στις έρευνες -υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)- συμμετέχει πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.

