Πυρκαγιές: 5η χειρότερη χρονιά στην Ελλάδα από το 2006

Κοινωνία

Οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα από την αρχή του 2025 μέχρι και τα τέλη Αυγούστου. Σημειωμένες είναι οι 8 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού

Από την αρχή του έτους έως και τα τέλη Αυγούστου κάηκαν 473.930 στρέμματα - Στάχτη το 15% της Χίου

Σημαντικές ήταν το καλοκαίρι του 2025 οι απώλειες σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις της χώρας από πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), που ανέλυσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, από την αρχή του έτους έως και τα τέλη Αυγούστου κάηκαν συνολικά 473.930 στρέμματα, γεγονός που κατατάσσει το 2025 στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις πιο καταστροφικές αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων 20 ετών μέχρι στιγμής.

Οι οκτώ μεγαλύτερες πυρκαγιές του 2025

Οκτώ ήταν οι μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που σημάδεψαν το φετινό καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν:

  • Άρτα
  • Αχαΐα
  • Ζάκυνθος
  • Κύθηρα
  • Φενεός – Κορινθία
  • Κερατέα – Αττική
  • Χίος (με δύο ξεχωριστά μεγάλα περιστατικά).

Στις περιοχές αυτές η συνολικά καμένη γη ανήλθε περίπου σε 260.000 στρέμματα, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής καμένης έκτασης του έτους.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας των πυρκαγιών είναι η καμένη έκταση στο νησί της Χίου, που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της συνολικής έκτασης του νησιού, αλλά και η εκτεταμένη καταστροφή σε τμήματα παρθένου δάσους στον Φενεό Κορινθίας.

