Logo Image

Φωτιά τώρα σε αποθηκευτικό χώρο στο Μενίδι: Σηκώθηκε και ελικόπτερο

Κοινωνία

Φωτιά τώρα σε αποθηκευτικό χώρο στο Μενίδι: Σηκώθηκε και ελικόπτερο

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Φωτογραφία αρχείου

Επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης λίγο μετά τις 15:00 σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά κατακαίει φυτώριο της περιοχής. Δεν υπάρχει αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube