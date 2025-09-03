Φωτιά τώρα σε αποθηκευτικό χώρο στο Μενίδι: Σηκώθηκε και ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης λίγο μετά τις 15:00 σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά κατακαίει φυτώριο της περιοχής. Δεν υπάρχει αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο.