ΑΠΘ: Προς εκτεταμένες ανακαινίσεις οι φοιτητικές εστίες

Με την υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και τον υφυπουργό, Νίκο Παπαϊωάννου, συναντήθηκε την Τρίτη στο υπουργείο, ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης.

Κατά τη συνάντηση, τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και τη βελτίωση των φοιτητικών εστιών του ΑΠΘ.

Το Αριστοτέλειο αναλαμβάνει άμεσα με ίδιους πόρους πρωτοβουλίες ευπρεπισμού, συντήρησης και κάλυψης βασικών αναγκών στις εστίες, παρά το γεγονός ότι το ΑΠΘ δεν έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών και η μοναδική και αποκλειστική αρμοδιότητά του είναι μόνο να καθορίζει ποιοι/ες φοιτητές/τριες πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής και δικαιούνται στέγαση.

Στη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να επιχορηγήσει το Αριστοτέλειο, μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με κονδύλια που θα κατευθυνθούν σε εκτεταμένες ανακαινίσεις των φοιτητικών εστιών.

Στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των φοιτητριών και των φοιτητών.