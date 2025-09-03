Λιμενικό: Τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη παρέμειναν σε διεθνή ύδατα

Τα τούρκικα αλιευτικά σκάφη παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα, με φόντο τις καταγγελίες Ελλήνων ψαράδων για τουρκικούς πυροβολισμούς στον αέρα, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Το Λιμενικό Σώμα επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι τα σχετικά στοιχεία για τα τουρκικά αλιευτικά έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS).

Το Λιμενικό επισυνάπτει και σχετική εικόνα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία περιπολικά σκάφη που έφτασαν στην περιοχή και παρέμειναν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση».

Επιμένουν οι Έλληνες ψαράδες

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, επέμεινε ότι τα τουρκικά αλιευτικά εισήλθαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, έχοντας κλείσει τους πομπούς τους προκειμένου να μην καταγράφονται οι θέσεις τους.

Σημείωσε επίσης –μιλώντας στην ΕΡΤ- πως το Λιμενικό κατέφτασε στο σημείο αφού τα τουρκικά αλιευτικά εξήλθαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Όπως τόνισε, οι Τούρκοι ψαράδες έφτασαν σε απόσταση 4 μιλίων από τη Σαμοθράκη τις προηγούμενες 3 ημέρες. Πρόσθεσε ότι «με του που είδαν τα δικά μας αλιευτικά βγήκαν στα 6 μίλια. Την ώρα που ήρθε το Λιμενικό, οι Τούρκοι ήταν στα 12, τα 10 και τα 8 μίλια».

Σημείωσε επίσης ότι χθες το βράδυ «πήγαμε στην περιοχή για να αλιεύσουμε. Είδαμε τους Τούρκους. Συνάδελφοί μου πήγαν πιο κοντά στα τουρκικά αλιευτικά. Άρχισαν οι απειλές και τα κυνηγητά από τους Τούρκους. Μας είπαν ότι εδώ είναι Τουρκία, δεν είναι δικά σας τα νερά».

Τόνισε επιπλέον ότι «στο τέλος έπεσαν και κάτι πυροβολισμοί». Διευκρίνισε, δε, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα διεθνή ύδατα, αφού τα τουρκικά αλιευτικά βγήκαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.