Κρήτη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση

Δεσμεύονται με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή φέρεται ήδη να έχει εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό.

Διαβιβάζονται τα στοιχεία στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Η Αρχή θα διαβιβάσει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει από τον έλεγχό της.

Εάν προκύψουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, τότε θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο.

