Εξιχνιάστηκε δολοφονία 47χρονου Αλβανού στον Άγιο Παντελέημονα – Συνελήφθη 27χρονος

Εξιχνιάστηκε υπόθεση δολοφονίας 47χρονου Αλβανού, που έλαβε χώρα το βράδυ της 18ης Αυγούστου 2025 στον Άγιο Παντελέημονα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ακόμη ένας συνομήλικός του, από κοινού με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν σε διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία με δόλο, κλοπή αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το βράδυ της 18ης Αυγούστου, άγνωστος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, προσέγγισε και πυροβόλησε τον 47χρονο Αλβανό στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ακολούθησε εκτενής έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και ψηφιακά και εγκληματολογικά δεδομένα, από την αξιοποίηση των οποίων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 27χρονου καθώς και η χαρτογράφηση των κινήσεών του.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, το απόγευμα της 21ης Αυγούστου 2025, εντοπίσθηκε στον Άλιμο το δίκυκλο που χρησιμοποίησε ο δράστης, για το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί από την περιοχή της Καλλιθέας και αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Τα ευρήματα

Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις οικίες στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 1.430,8 γραμμάρια κοκαΐνη, 642 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 34 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»), 137 γραμμάρια άγνωστη χημική ουσία, δύο ζυγαριές ακριβείας, ένα μεταλλικό τσεκούρι, ποσό 2.700- ευρώ, πυροβόλο όπλο, με γεμιστήρα που περιείχε 11 φυσίγγια, αλλά και ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη μοτοσυκλέτας, πανομοιότυπος με αυτόν του δράστη της δολοφονίας.

Όπως διαπιστώθηκε από το σύνολο του προανακριτικού υλικού σε συνδυασμό με τα ευρήματα της έρευνας, ο 27χρονος από κοινού με συνομήλικό του, ο οποίος επίσης συνελήφθη, προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τις παραπάνω οικίες.

Γνώριμοι στις αρχές οι συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για –κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και απείθεια, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.