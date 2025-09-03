Logo Image

Κοινωνία

Φωτιά τώρα σε όχημα στον Πειραιά – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Nick Paleologos / SOOC

Λόγω της φωτιάς, η περιοχή γέμισε με πυκνούς καπνούς

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν εν κινήσει, επί της οδού Βούλγαρη, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Βενιζέλου, στον Πειραιά.

Η οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσει, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Λόγω της φωτιάς, η περιοχή γέμισε με πυκνούς καπνούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά προτού επεκταθεί σε άλλα σταθμευμένα οχήματα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς, διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Βούλγαρη, από το ύψος της οδού Τζαβέλλα έως την οδό Βενιζέλου, στον Πειραιά.

