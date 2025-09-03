Κρήτη: Διευρύνονται οι έρευνες για τη «μαφία» – Και 2η δικογραφία

Διευρύνονται οι έρευνες για την υπόθεση της κρητικής «μαφίας», ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν συλλήψεις στο πλαίσιο και 2ης δικογραφίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι οι αστυνομικοί, ερευνώντας αρχικά το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης πώλησης όπλων, διαπίστωσαν ότι έχουν γίνει και άλλες εγκληματικές ενέργειες, που είχαν ως σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Οι πράξεις αυτές, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, περιγράφονται σε δεύτερη δικογραφία, η οποία έχει επίσης παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. «Αναμένουμε λοιπόν και από εκεί εξελίξεις και δεν είναι καθόλου απίθανο να προκύψουν και συλλήψεις από τη δεύτερη δικογραφία» συμπλήρωσε.

1.800 σελίδες με πολλές συνομιλίες στην πρώτη δικογραφία

Διευκρίνισε πάντως ότι είναι μεγάλος όγκος των δεδομένων που έχουν δοθεί στη Δικαιοσύνη και από την πρώτη δικογραφία, η οποία αριθμεί περίπου 1.800 σελίδες με πολλά στοιχεία και συνομιλίες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, πολλά από τα στοιχεία εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς που διείσδυσαν, στο πλαίσιο της επιχείρησης, στο κύκλωμα.

«Δεν μένουμε στους 49 κατηγορούμενους»

Η κ. Δημογλίδου επεσήμανε εξάλλου ότι «μπορεί στο παρελθόν μεμονωμένα να είχαν σχηματιστεί δικογραφίες για διάφορα αδικήματα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών για κάποιους από τους κατηγορούμενους, κανείς όμως δεν περίμενε ότι μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα των 8 μηνών θα υπήρξε μία τόσο μεγάλη δικογραφία με τόσους πολλούς κατηγορούμενους, καθώς δεν μένουμε μόνο στους 49. Υπάρχουν κι άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή τη δικογραφία που θα κληθούν στη συνέχεια από την Δικαιοσύνη να δώσουν εξηγήσεις». Είπε επίσης ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις.