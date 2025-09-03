Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών

Να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο, για την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 23:59 όσοι δικαιούχοι υποψήφιοι/πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko->tempi.it.minedu.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του πρώτου μηχανογραφικού δελτίου τους.