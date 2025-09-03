Ρόδος: Συνελήφθησαν 13χρονος και 14χρονος για διαρρήξεις καταστημάτων – Και 11χρονος στη δικογραφία

Συμμορία που προέβαινε σε διαρρήξεις καταστημάτων είχαν συγκροτήσει πέντε ανήλικοι, ηλικίας 11 έως 15 ετών στη Ρόδο.

Δύο εξ αυτών, ηλικίας 13 και 14 ετών, συνελήφθησαν χθες Τρίτη, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση -για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία) και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών- περιλαμβάνονται άλλοι 3 ανήλικοι συνεργοί, ηλικίας 11, 14 και 15 ετών.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί είχαν συγκροτήσει συμμορία και ενεργώντας από κοινού με την ίδια μεθοδολογία, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή, παραβίαζαν καταστήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Για την εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας, αστυνομικοί της οποίας κατάφεραν έπειτα από αναζητήσεις να τους ταυτοποιήσουν.

Όπως εξακριβώθηκε, οι δράστες το χρονικό διάστημα από 29.08.2025 έως 01.09.2025 παραβίασαν 6 επιχειρήσεις αφαιρώντας χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, αλκοολούχα ποτά και καπνικά προϊόντα.

Σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ότι οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών που εξιχνιάστηκαν πρόσφατα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.