Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου για 26χρονη – Εισέβαλαν στο σπίτι της για να τη ληστέψουν

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε χθες το βράδυ μία 26χρονη στη Θεσσαλονίκη, όταν επίδοξοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ επρόκειτο για δύοο άνδρες ηλικίας 42 και 39 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για τα αδικήματα της απόπειρας ληστείας από κοινού, παράβασης του νόμου περί όπλων, βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθειας και εξύβρισης.

Η άμεση κινητοποίηση και ο επαγγελματισμός πληρωμάτων περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται σε περίπτωση απόπειρας ληστείας σε οικία γυναίκας.

Οι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα όπου διαμένει η 26χρονη, όπου ο 42χρονος της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και έψαχνε για αντικείμενα αξίας, ενώ ο 49χρονος την ακινητοποίησε.

Τραυματίστηκε αστυνομικός

Όταν η 26χρονη κάλεσε σε βοήθεια, αστυνομικοί που είχαν προστρέξει άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο άνδρες παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν. Μάλιστα οι δύο δράστες προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν. Αστυνομικός που τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίηση ενός εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. για την παροχή Α’ βοηθειών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιων των εισαγγελικών αρχών.