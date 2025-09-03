Ευρωβαρόμετρο: Περισσότερη προστασία και ενότητα ζητούν οι πολίτες – Το 66% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα ωφελείται από την ΕΕ

Περισσότερη προστασία και ενότητα ζητούν οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του εαρινού Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Παράλληλα, οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες από την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της για την περίοδο μετά το 2027.

Αναλυτικότερα, το 77% των πολιτών στην Ελλάδα και το 68% των Ευρωπαίων θέλει να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ για την προστασία τους από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στην Κύπρο το ποσοστό φτάνει στο εντυπωσιακό 91%.

Ταυτόχρονα, εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ ζητούν μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών, με το ποσοστό να «αγγίζει» το 92% για την Ελλάδα, ενώ πάνω από τρεις στους τέσσερις (77%) Ευρωπαίους και το 81% των πολιτών στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει τις υψηλές προσδοκίες των πολιτών από την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας, μετά το 2027, με την πλειοψηφία να ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευθύνη, κοινή δράση, διαφάνεια και επενδύσεις σε τομείς ουσιαστικής σημασίας.

Για να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους πολίτες:

η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια (37%)

η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (32%)

Για να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο, σύμφωνα με τους Έλληνες πολίτες:

η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (38%)

η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια (32%)

Όσον αφορά τα θέματα στα οποία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες αναφέρουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης (41%), την άμυνα και την ασφάλεια (34%), καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%).

Την πρώτη θέση στην Ελλάδα με ποσοστό 49% μοιράζονται η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αφενός και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης αφετέρου, και ακολουθεί η ανάγκη περισσότερης υποστήριξης για τη δημόσια υγεία (44%).

«Το Κοινοβούλιο πήρε το μήνυμα και τώρα πρέπει να επενδύσουμε σε ό,τι έχει σημασία και να φανούμε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας.

A stronger, safer, more united Europe. That is what Europeans want, according to the Eurobarometer published today. They want more action on Europe’s security & competitiveness. They want a Europe that keeps transforming lives. That is what @Europarl_EN will keep delivering. pic.twitter.com/aq8hFx8eNR — Roberta Metsola (@EP_President) September 3, 2025

Κοινή χρηματοδότηση για κοινά έργα

Για να γίνουν επενδύσεις σε όσα έχουν σημασία, το 78% των Ευρωπαίων, το 82% των Ελλήνων και το 87% των Κυπρίων ζητούν από την ΕΕ να επενδύει συλλογικά σε τομείς στρατηγικής σημασίας, παρά να βασίζεται στις εθνικές κυβερνήσεις.

Βασική απαίτηση η διαφάνεια

Παράλληλα, η διαφάνεια στη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αποτελεί βασική απαίτηση των πολιτών. Το 91% των Ευρωπαίων, το 96% των Ελλήνων και το 94% των Κυπρίων πιστεύουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εργαλεία για να ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ.

Επιπλέον, το 85% των Ευρωπαίων, και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 50% σε κάθε χώρα της ΕΕ, συμφωνεί ότι θα πρέπει να χορηγούνται κονδύλια στα κράτη μέλη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές. Με τη θέση αυτή συμφωνεί το 95% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα.

Πώς επηρεάζεται η ζωή των πολιτών

Στην Ελλάδα, το 83% των πολιτών δηλώνει ότι οι δράσεις της ΕΕ επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, με το 34% να αξιολογεί αυτόν τον αντίκτυπο ως «θετικό», το 38% «ουδέτερα» και το 28% «αρνητικά».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 72% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της ΕΕ στην καθημερινή ζωή, με περίπου τους μισούς να τον θεωρούν «θετικό» το 31% «ουδέτερο» και το 18% «αρνητικό».

Παράλληλα, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ΕΕ προσφέρει σταθερότητα στα κράτη μέλη της. Συγκεκριμένα, το 73% των Ευρωπαίων πολιτών, το 66% στην Ελλάδα και το 71% στην Κύπρο δηλώνουν ότι η χώρα τους ωφελείται από τη συμμετοχή της στην ΕΕ.

Για τους Ευρωπαίους αυτό οφείλεται στους εξής λόγους:

η ΕΕ συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας (37%),

βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της (36%) και

συμβάλλει στην οικονομική τους ανάπτυξη (29%).

Για τους Έλληνες οφείλεται στους εξής λόγους:

η ΕΕ συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας (45%)

βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της (34%)

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία του εαρινού Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα