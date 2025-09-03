Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η μαφία της Κρήτης στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τετάρτη.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Σε αδιέξοδο το μικρο-επιχειρείν”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι πρωταγωνιστές στο “όργιο” του ΟΠΕΚΕΠΕ”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΞΥΛΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις”
ΕΣΤΙΑ: “Κάθε νομός και μαφία”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΣΟΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΟΜΕΡΤΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι φαμίλιες της Κρήτης και η “αγρότισσα” του 1 εκατ.”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αλληλεγγύη και κοινή πάλη με τους ξεριζωμένους – θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας”
ΤA NEA: “ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΤΙΜΕΣ- Χρυσάφι το κρέας”
ΚONTRA: “ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”