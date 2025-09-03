Logo Image

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η μαφία της Κρήτης στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Κοινωνία

EUROKINISSI / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τετάρτη.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Σε αδιέξοδο το μικρο-επιχειρείν”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι πρωταγωνιστές στο “όργιο” του ΟΠΕΚΕΠΕ”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΞΥΛΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις”

ΕΣΤΙΑ: “Κάθε νομός και μαφία”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΣΟΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΟΜΕΡΤΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι φαμίλιες της Κρήτης και η “αγρότισσα” του 1 εκατ.”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αλληλεγγύη και κοινή πάλη με τους ξεριζωμένους – θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας”

ΤA NEA: “ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΤΙΜΕΣ- Χρυσάφι το κρέας”

ΚONTRA: “ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”

