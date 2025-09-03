Επεισόδιο με Έλληνες ψαράδες στο Θρακικό Πέλαγος – Τουρκικά αλιευτικά πυροβόλησαν στον αέρα (βίντεο)

Ένταση δημιουργήθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη, στο Θρακικό Πέλαγος, το βράδυ της Τρίτης, ανάμεσα σε αλιείς από την Τουρκία και σε ελληνικά αλιευτικά σκάφη.

Όπως καταγγέλλουν Έλληνες ψαράδες, τις τελευταίες ημέρες Τούρκοι αλιείς μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα για να ψαρέψουν. Αφορμή για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης φαίνεται να αποτέλεσε η διαμαρτυρία των Ελλήνων ψαράδων στους Τούρκους καθώς είχαν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές και τους ζητήσουν να απομακρυνθούν.



Ωστόσο, ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, με τους Τούρκους ψαράδες να πυροβολούν μάλιστα στον αέρα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

Μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα.

«Ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και είκοσι δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα» κατήγγειλε στο voria.gr ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός.

«Τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Έρχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως, όπως καταγγέλουν οι Έλληνες ψαράδες, αν και ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές, δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στη συνέχεια υπήρξε κάποια κινητοποίηση από το Λιμενικό.