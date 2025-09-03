Κάμερες αξίας 116,3 εκατ. για την Τροχαία

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το πολυσυζητημένο έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων ΚΟΚ» εκτιμώμενης αξίας 116,339 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) υπηρεσιακός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έθεσε για 15 μέρες σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

Αντικείμενο της επιδιωκόμενης 11ετούς σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων του ΚΟΚ, το οποίο θα διαλειτουργεί και θα παρέχει τα απαραίτητα προς επεξεργασία δεδομένα στο Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστίμων Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας.

Το έργο στοχεύει στην αυτοματοποιημένη ανάγνωση – αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων (διέλευσης και στάθμευσης) σε πραγματικό χρόνο που παραβιάζουν ερυθρό σηματοδότη, καταλαμβάνουν λωρίδα διέλευσης λεωφορείων και υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας.

Επίσης, θα δώσει τη δυνατότητα για αυτοματοποιημένες αναζητήσεις σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και λίστες ενδιαφέροντος, με εμφάνιση των αποτελεσμάτων (ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις) στις οθόνες του αστυνομικού προσωπικού καθώς και τη δυνατότητα χρήσης των δεδομένων αναγνώρισης – ταυτοποίησης πινακίδων (φωτογραφία οχήματος χωρίς ορατά πρόσωπα επιβατών) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας, για τον σκοπό περαιτέρω ανάλυσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, το εν λόγω έργο περιλαμβάνει:

Την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση 2000 σταθερών συστημάτων καμερών, για τον έλεγχο παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη, της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων και της υπέρβασης ορίου ταχύτητας, για την υποστήριξη της καταγραφής σημάτων κυκλοφορίας και της μετάδοσης δεδομένων παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση τουλάχιστον 500 κινητών συστημάτων καμερών σε οχήματα λεωφορεία για τον έλεγχο παραβάσεων της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων από οχήματα που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους εντός της λεωφορειολωρίδας, για την υποστήριξη της καταγραφής πινακίδων κυκλοφορίας και της μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ασφαλείς διασυνδέσεις των παραπάνω συστημάτων καμερών (σταθερών και κινητών), μέσω δικτύου παρόχου κινητής τηλεφωνίας, με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του παραπάνω εξοπλισμού. Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στις κάμερες για τη χρήση του Συστήματος από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χρήση και διαχείριση του ολοκληρωμένου Συστήματος και των επιμέρους στοιχείων του.

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας σε καθεστώς εγγυημένου επιπέδου (SLA), άρσης βλαβών για δέκα έτη, από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος καθώς και υπηρεσίες καλής λειτουργίας για επίσης δέκα χρόνια όλου συστήματος (hardware και software).

Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει κυρίως από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 5209/2025 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις».