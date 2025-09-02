Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν για τη στρατιωτική παρέλαση – Συνοδεύεται από την κόρη του, Κιμ Τζου Αε

Το θωρακισμένο υπερπολυτελές τρένο με το οποίο μονίμως μετακινείται ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο, όπου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραστεί στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της Κίνας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε στην Κίνα την Τρίτη με το τρένο του, το οποίο λέγεται ότι διαθέτει εστιατόριο που σερβίρει εκλεκτά γαλλικά κρασιά και πιάτα όπως φρέσκο αστακό. Αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ τη Δευτέρα, αλλά λόγω της αυστηρής ασφάλειας το τρένο κινείται με αργούς ρυθμούς.

Η παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης», της Τετάρτης, διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Λίγα είναι γνωστά για την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και πιθανή διάδοχό του

Η Κιμ Τζου Αε έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και συχνότερα στο πλευρό του πατέρα της σε σημαντικές περιστάσεις. Η παρουσία της ενισχύει τις εικασίες για τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραματίσει μελλοντικά στο καθεστώς της Βόρειας Κορέας καθώς και η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών έχει αναφέρει ότι είναι η «πιο πιθανή διάδοχός του».

Exclusive: Top DPRK leader Kim Jong Un arrives in Beijing to attend China’s V-Day commemoration events #VDay pic.twitter.com/tSQNsbtQOn — CGTN (@CGTNOfficial) September 2, 2025

Την πρώτη της εμφάνιση στο πλευρό του πατέρα της την έκανε τον Νοέμβριο του 2022 και έκτοτε όλο και πυκνώνουν οι δημόσιες παρουσίες της Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για την Τζου Αε είναι πολύ περιορισμένες.

Look who’s here in Beijing. Kim Jong Un’s daughter, Kim Ju Ae is here too. pic.twitter.com/IrZiaGTPVo — Zhao DaShuai 东北进修 (@zhao_dashuai) September 2, 2025

Ειδικά για την ηλικία της οι αναφορές είναι αντικρουόμενες. Το 2023, η Νοτιοκορεατική Υπηρεσία Εθνικής Πληροφοριών (NIS) εκτίμησε ότι είναι περίπου 10 ετών.

Η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κίνα σηματοδοτεί αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, σε σύγκριση με την προηγούμενη παρέλαση του 2015, στην οποία η Πιονγιάνγκ είχε στείλει έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο, τον Τσόε Ριονγκ-Χε.

