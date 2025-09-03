Εορτολόγιο: Σημαντική γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 3 Σεπτεμβρίου

Την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Άνθιμος ο Ιερομάρτυρας και Επίσκοπος Νικομήδειας.

Ο Όσιος Θεόκτιστος ο συνασκητής του Μεγάλου Ευθυμίου

Ο Άγιος Χαρίτων ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας από τη Λευκωσία

Η Οσία Φοίβη η Διακόνισσα

Ο Άγιος Αριστίων ο Ιερομάρτυρας και Επίσκοπος Αλεξανδρείας

Ο Άγιος Αρχοντίων ο Μάρτυρας

Η Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά στις 3 Σεπτεμβρίου την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπόλεως, ενός από τους πιο αγαπητούς νεοφανείς αγίους, που αναδείχθηκε σε παγκόσμιο πνευματικό στήριγμα.

Ο Άγιος Νεκτάριος κοιμήθηκε εν Κυρίω στις 8 Νοεμβρίου 1920 στο Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, ύστερα από χρόνια ασθενείας. Η ταφή του έγινε στη Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, το μοναστήρι που ο ίδιος ίδρυσε και καθοδήγησε με πατρική αγάπη. Τριάντα χρόνια αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου 1953, πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή των λειψάνων του, παρουσία πλήθους πιστών.

Το γεγονός έφερε μεγάλη συγκίνηση, καθώς το ιερό σκήνωμα του Αγίου βρέθηκε ακέραιο και ανέδιδε ευωδία, επιβεβαιώνοντας την αγιότητά του. Από τότε πλήθος προσκυνητών συρρέει στην Αίγινα για να λάβει ευλογία και να ζητήσει τη μεσιτεία του Αγίου, ο οποίος θεωρείται θαυματουργός και προστάτης ιδιαίτερα των ασθενών.

Η μορφή του Αγίου Νεκταρίου συνδέθηκε με την ταπεινότητα, την πραότητα και την ανεξάντλητη υπομονή απέναντι σε συκοφαντίες και δοκιμασίες που υπέστη στη ζωή του. Ως δάσκαλος, θεολόγος και πνευματικός πατέρας, άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο και βαθιά θεολογική παρακαταθήκη.

Η μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων αποτελεί υπενθύμιση της συνέχειας της αγιότητας και της ζωντανής παρουσίας του Αγίου στη ζωή της Εκκλησίας. Σε κάθε προσκύνημα στην Αίγινα, οι πιστοί βιώνουν την ιδιαίτερη χάρη του, ενώ η τιμή του έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας, με ναούς και παρεκκλήσια αφιερωμένα στο όνομά του σε όλο τον κόσμο.

Ο βίος του Αγίου Ανθίμου Νικομηδείας

Ο Άγιος Άνθιμος έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. και πατρίδα του ήταν η Νικομήδεια. Η πνευματική ικανότητα του Άνθιμου ώθησε τους χριστιανούς της Νικομήδειας και τον έπεισαν να γίνει Ιερέας και αργότερα επίσκοπος τους. Όταν, όμως, έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, τον κυνήγησαν και τον συνέλαβαν (302 μ.Χ.).

Ο Διοκλητιανός του πρότεινε να θυσιάσει στους Θεούς για να κερδίσει τη ζωή του, αλλιώς τον περίμεναν φρικτά βασανιστήρια, και του έδειξε το όργανα που θα τον βασάνιζαν. Εκείνος δεν αρνήθηκε στιγμή την πίστη του στον Χριστό. Τον βασάνισαν φρικτά και τον αποκεφάλισαν.

Ο βίος της Αγίας Φοίβης

Η Φοίβη είναι η πρώτη γυναίκα που αναφέρεται σαν Διακόνισσα στην Καινή Διαθήκη. Ήταν ένα υπούργημα που της εμπιστεύτηκε ο Απόστολος Παύλος. Και φάνηκε αντάξια στην σχετική αποστολή.

Ο Παύλος τη συνάντησε όταν επισκέφτηκε τις Κεγχρεές, στην Κόρινθο. Περιέβαλε την πιστή και αφοσιωμένη του συνεργάτρια της Εκκλησίας των Κεγχρεών με μεγάλη εμπιστοσύνη.

Έτσι, όταν έγραψε στην Κόρινθο την επιστολή του «προς Ρωμαίους» και χρειάσθηκε να τη στείλει στην Εκκλησία της Ρώμης, στα χέρια της Φοίβης την εμπιστεύτηκε. Σ’ αυτήν ανέθεσε να μεταφέρει τον πνευματικό αυτό θησαυρό στους χριστιανούς της Ρώμης. Και εκείνη τη μετέφερε με ασφάλεια.

