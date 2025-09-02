Logo Image

Πακιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας βομβιστικής επίθεσης σε πολιτική συγκέντρωση στην Κουέτα

Η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης σταδίου όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες μέλη του Εθνικού Κόμματος του Μπαλουτσιστάν

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν σήμερα όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε μαζί του σε πολιτική συγκέντρωση στην πόλη Κουέτα του νοτιοδυτικού Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τοπικοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης σταδίου όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες μέλη του Εθνικού Κόμματος του Μπαλουτσιστάν (BNP).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

