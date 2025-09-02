Κρήτη: Οι διάλογοι της μαφίας και ο ρόλος του «πατομπούκαλου» στην εξάρθρωσή της

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν διάλογοι που φανερώνουν τον κυνισμό και το εύρος των δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, σημαντικά στοιχεία για την εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της.

Το πρόσωπο αυτό κατονομάζεται με το προσωνύμιο «πατομπούκαλος» και φέρεται ηθικός αυτουργός της έκρηξης βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατάσχει συνάδελφοί του.

Οπλα με διαδικτυακή διαφήμιση

Μία από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής Οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Η εγκληματική ομάδα είχε ξεκάθαρη ιεραρχική δομή. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας, που καθόριζε τη διακίνηση, τις τιμές και τη στρατηγική. Στο ενδιάμεσο επίπεδο, συγγενικά και συνεργατικά δίκτυα αναλάμβαναν την προμήθεια και τη μεταφορά, ενώ στην «πρώτη γραμμή» δρούσαν μικροδιακινητές και ομάδες διανομής.

Το δίκτυο, εκτός από τη διακίνηση ναρκωτικών, εμπλεκόταν σε εκβιασμούς, δωροδοκίες, εμπορία επιρροής, παραβιάσεις απορρήτου, απιστία, σωματικές βλάβες και υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων. Ξεχωριστό τμήμα της οργάνωσης είχε αναλάβει τη διαχείριση του παράνομου οπλισμού.

Ενδεικτικά, η Αστυνομία απέτρεψε εγκαίρως νέα απόπειρα τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι δικηγόρου, πριν ακόμα φτάσει η επιχείρηση στο τελικό της στάδιο.

Η συνομιλία μέλους της οργάνωσης με την μητέρα του

B.Σ: Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας… να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι, ωραία! ΜΗΤΕΡΑ Β.Σ.: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο… Β.Σ.: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω ότι καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Η δράση στους δρόμους και οι «street dealers»

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η οργάνωση χρησιμοποιούσε αλλοδαπούς μικροδιακινητές για την πώληση κάνναβης, κοκαΐνης και ηρωϊνης σε τουριστικά σημεία των Χανίων, όπως το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, η Πλατεία 1866 και το Ενετικό Λιμάνι. Η δράση τους ήταν έντονη, καλά συντονισμένη και με αυστηρό εσωτερικό έλεγχο.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από τις παρακολουθήσεις και τις επιχειρήσεις, με εντυπωσιακά ευρήματα: όπλα, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, χρήματα και τεκμήρια νομιμοποίησης εσόδων.

33 συλλήψεις, αλλά ο «πόλεμος» δεν τελείωσε

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 33 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ αυτών και το αρχηγικό. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι προσαγωγές και συλλήψεις έγιναν σε φάσεις, με 15 άτομα να έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση πριν από τη μεγάλη επιχείρηση.

Ο Υποστράτηγος Νίκος Σπυριδάκης, κλείνοντας τη συνέντευξη, σημείωσε ότι η επιτυχία αυτή είναι απλώς μια νίκη στο συνολικό «μέτωπο» της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη:

«Κερδίσαμε μια μάχη, όχι τον πόλεμο. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος και έχουμε καθήκον να τον προστατέψουμε. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα», τόνισε.

Oι αποκαλυπτικοί διαλόγοι

Ν 104: Μία ομελέτα, μία χωριάτικη και μία μπύρα Β.Σ.: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ*******, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε, μόνο κόκα ε, πες μου ρε φίλε. Β.Σ.: Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρίες και μου λένε κύριε Σ., λέω παιδιά εγώ είμαι ένα παρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά… αλλά οικονομάω φίλε, τα έχω όλα μαύρα.

«Βαράκια» ήταν επίσης μία από τις κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος όταν ήθελα να αναφερθούν στα ναρκωτικά που διακινούσαν.

Α.Κ.: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια (σ.σ. ναρκωτικά); Ψ.Θ.: Όχι γιατί; Α.Κ.: Σαν να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Οι «συναλλαγές» γίνονταν και μέσω iris.

Ψ.Θ.: Άνοιξε την ντουλάπα μου και θα δεις κάτι πράσινα βάλτα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ, εντάξει;

Α.: Μπράβο στην εθνική ε;

Ψ.Θ.: Εθνική θες;

Α.: Ναι να πληρώσω το ρεύμα

Ψ.Θ.: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το iban

Τα μέλη της εγκληματική οργάνωσης αντάλλασσαν μηνύματα αναζητώντας «ταξιτζήδες», ανθρώπους δηλαδή που θα μετέφεραν και θα πωλούσαν τα ναρκωτικά.

Α.: Έχουμε πρόβλημα… όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας (σ.σ. ναρκωτικά) είμαστε εντάξει, μόνο πήραν δύο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Μμμ και τι κάνεις, δεν θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα; Α.: Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια εγώ δεν μπορώ να κολλώ

Με πληροφορίες από ΕΡΤ