Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή για τη γροθιά εν πτήσει και την αναγκαστική προσγείωση

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών, εξαγοράσιμη, επιβλήθηκε στον 35χρονο Βρετανό που παραπέμφθηκε σε δίκη, με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώπιον του Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, καθώς γρονθοκόπησε συνεπιβάτη του σε πτήση αεροσκάφους από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια, προκαλώντας αναγκαστική προσγείωση στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διασάλευση της τάξης σε αεροπορική πτήση, ενώ τον αθώωσε για την πράξη της απείθειας.

Η ποινή αποφασίστηκε να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση που άσκησε κατά της απόφασης να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Υπό αυτές τις συνθήκες, αφέθηκε ελεύθερος.

Προηγουμένως, στην απολογία του, αρνήθηκε ότι γρονθοκόπησε τον 41χρονο τούρκο συνεπιβάτη του, υποστηρίζοντας ότι απλά τον έσπρωξε, ενώ ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν.

Όσον αφορά την αιτία του επεισοδίου, ανέφερε πως όταν επιχείρησε να μετακινήσει τη θέση του προς τα πίσω για να κοιμηθεί, αισθάνθηκε ένα «ταρακούνημα» από τον παθόντα που καθόταν ακριβώς από πίσω του. «Δεν έκανα κάτι με ένταση», είπε και παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ – μέλη του πληρώματος στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για δύο κουτάκια μπίρας.

Η αναγκαστική προσγείωση έγινε χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ, με τον παθόντα να εξετάζεται από γιατρό που κλήθηκε γι’ αυτόν τον λόγο στο αεροσκάφος. Αφού ο τούρκος επιβάτης διαβεβαίωσε ότι είναι σε θέση να ταξιδέψει, το αεροσκάφος συνέχισε για τον προορισμό του.

