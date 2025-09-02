Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για βίαιη επίθεση και απόπειρα ληστείας με οπαδικό κίνητρο

Δύο 24χρονοι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, εντός των ορίων του αυτοφώρου, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για επίθεση και απόπειρα ληστείας με οπαδικό κίνητρο σε βάρος δύο ατόμων, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βραδινές ώρες της 31ης Αυγούστου, αρχικά ένας και στη συνέχεια και δεύτερος δράστης, επιτέθηκαν στα δύο αυτά άτομα, κατά τον χρόνο που επιβιβάζονταν σε δίκυκλο.

Ο πρώτος δράστης, αφού αποβιβάστηκε από όχημα και φόρεσε κράνος μοτοσυκλετιστή, προσέγγισε απειλητικά τους παθόντες, τους οποίους εξύβρισε και επιτέθηκε εναντίον τους με γροθιές και με το κεφάλι του, επιχειρώντας να αφαιρέσει με τη βία μπλούζα με διακριτικά ομάδας, που φορούσε ένας από τους παθόντες.

Παράλληλα, στο σημείο κατέφθασε και ο δεύτερος δράστης και παρείχε συνδρομή στην επίθεση, η οποία ανακόπηκε μετά από παρέμβαση διερχόμενου πολίτη.

Από την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι δύο 24χρονοι, οι οποίοι τυγχάνουν οπαδοί αντίπαλης ομάδας, και οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο τελευταίος, κατά τον εντοπισμό του, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, επιχείρησε να διαφύγει, καταρριχόμενος μέσω του εξωτερικού δικτύου φυσικού αερίου της κατοικίας του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής στον τόπο της επίθεσης, κράνος και μια ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης κρυφών καμερών – μικροφώνων και λοιπών συσκευών παρακολούθησης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.