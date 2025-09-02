Logo Image

Ρέθυμνο: Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος μετά από ατύχημα με τζετ σκι

Κοινωνία

Ρέθυμνο: Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος μετά από ατύχημα με τζετ σκι

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)

Ο νεαρός είναι πολυτραυματίας, με τραύματα σε ζωτικής σημασίας όργανα, αιμορραγία στον πνεύμονα

Σοβαρό ατύχημα με τζετ σκι συνέβη σε παραλία της πόλης του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα 19χρονος νεαρός να έχει τραυματιστεί σοβαρά και να χειρουργείται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Για τα αίτια του ατυχήματος που συνέβη στις 2.30 το μεσημέρι, έρευνες πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο της πόλης, η διοίκηση του οποίου ζήτησε και την παύση κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να διερευνηθούν λεπτομερώς οι συνθήκες του ατυχήματος, δεδομένου ότι στην περιοχή βρισκόταν παρέα ατόμων με τέσσερα jet ski, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο νεαρός είναι πολυτραυματίας, με τραύματα σε ζωτικής σημασίας όργανα, αιμορραγία στον πνεύμονα. Οι γιατροί προσπαθούν να τον σταθεροποιήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

