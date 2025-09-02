Logo Image

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Κοινωνία

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

(Eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 27χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Αμερικής, στην Πάτρα, σήμερα Τρίτη το μεσημέρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο.

Μετά το τροχαίο ο οδηγός της μοτοσικλέτας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Προσήχθη ο οδηγός του ΙΧ

Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσήχθη στο τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

