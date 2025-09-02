Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος για το τροχαίο με θύμα 85χρονη – Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 8χρονη

Προφυλακιστέος κρίθηκε έπειτα από την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 85χρονη και να τραυματιστεί ελαφρά ένα 8χρονο κορίτσι που ήταν μαζί με τη γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος κινείτο επί της Λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την ηλικιωμένη και την 8χρονη την ώρα που διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο.

Κατόπιν, η 85χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τελέστηκε η κηδεία της γυναίκας

Σήμερα τελέστηκε στην Πάτρα η εξόδιος ακολουθία της γυναίκας, η οποία με αυτοθυσία στάθηκε «ασπίδα» προστατεύοντας την 8χρονη.