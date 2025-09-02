FT: Η Ελλάδα κλείνει το 5% των σχολείων της

Δημοσίευμα για την αναστολή λειτουργίας περισσότερων από 750 σχολείων στην Ελλάδα και τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα, φιλοξενούν οι Financial Times.

«Τα λουκέτα, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 5% των σχολείων της χώρας,— δεν περιορίζονται σε απομακρυσμένα χωριά και νησιά, αλλά επεκτείνονται και σε τμήματα της Αττικής, όπου οι αξιωματούχοι προειδοποιούν για δημογραφική κατάρρευση, σχολιάζει το άρθρο που φιλοξενεί και τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη: «Οι σχολικές αίθουσες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των μαιευτηρίων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος, δυστυχώς, μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας».

Στοιχεία του υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερους από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια, ποσοστό μείωσης 19% από το 2018.

«Η πτώση σημειώνεται πολύ γρήγορα και στην Ελλάδα είναι πολύ απότομη», δηλώνει η Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το παράδοξο της Ψερίμου

Οι FT σημειώνουν και κάποια «παράδοξα» που εξακολουθούν να παρατηρούνται στην Ελλάδα.

Και παραθέτουν το παράδειγμα της Ψερίμου στα Δωδεκανήσα. Το σχολείο εκεί θα ανοίξει για πρώτη φορά μετά από το 2009 — φιλοξενώντας δύο παιδιά στο δημοτικό και τρία στο νηπιαγωγείο.

Η απότομη δημογραφική πτώση της Ελλάδας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της δεκαετίας του 2010. Από το 2011, οι θάνατοι ξεπερνούν σταθερά τις γεννήσεις. Μεταξύ των απογραφών του 2001 και του 2021, ο αριθμός των γυναικών στην κύρια αναπαραγωγική ομάδα των 20–40 ετών μειώθηκε κατά 500.000, ή κατά 31%, προσθέτουν ακόμη οι FT.

Σε συνδυασμό με τη μαζική φυγή μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό, που αναζητούσαν καλύτερο μέλλον στα χρόνια της κρίσης, το αποτέλεσμα ήταν μια απότομη μείωση των πιθανών γονέων.

Μέχρι το 2022, οι ετήσιες γεννήσεις είχαν πέσει κάτω από τις 80.000, και το 2023 οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι. Οι Ελληνίδες αποκτούν πλέον το πρώτο τους παιδί σε μέση ηλικία άνω των 32 ετών. Η γονιμότητα έχει πέσει στο 1,35 — από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη — ενώ οι γεννήσεις εκτός γάμου παραμένουν σπάνιες.